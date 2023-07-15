نسرين طافش تثير الجدل بعد ساعات من طلاقها.. نيولوك وظهور جريء: صباح القرارات الصح

لم تستغرق الفنانة نسرين طافش وقتًا طويلًا لتخطى أزمة طلاقها من زوجها شريف شرقاوي، للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، وقررت أن تستمتع بإجازتها الصيفية وتعتمد “لوك” جديدًا احتفالًا بحياتها الجديدة، بحسب تعبيرها.

نسرين طافش تعتمد “لوك” جديدًا بعد يومين من طلاقها: صباح القرارات الصح

حرصت نسرين طافش على مشاركة جمهورها بلحظاتها الأولى بعد الطلاق، حيث نشرت صورة ومقطع فيديو من داخل إحدى صالونات التجميل، في أحدث ظهور لها بعد إعلان الانفصال، ويبدو أنها اعتمدت لوك جديدًا وقامت بتغيير لون شعرها، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش بعد الطلاق

نسرين طافش بعد الطلاق

لمحت نسرين طافش إلى أنها تشعر بارتياح وسعادة شديدة بعد انفصالها عن زوجها وبدايتها حياة جديدة، فيما أشارت إلى أنها تعتبره قرارًا صحيحًا لم تندم عليه إطلاقًا، حيث علقت على صورتها قائلة: "صباح القرارات الصح والدنيا الحلوة والخيارات الجديدة".

نسرين طافش بعد الطلاق

نسرين طافش بعد الطلاق

نسرين طافش بعد ساعات من طلاقها: سأكون نفسي دائمًا:

وكانت خضعت نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة بعد مرور ساعات قليلة على إعلان طلاقها رسميًا من زوجها شريف شرقاوي، وكعادتها شاركت جمهورها بمجموعة من الصور على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "لقد أحببت ما كنت عليه، وأحب من أكون، وسأكون نفسي دائمًا".

نسرين طافش

وتألقت نسرين طافش بإطلالة جذابة وجريئة، حيث ارتدت جمبسوت شورت مجسم وقصير باللون البيج، مكشوف الأكمام ويتوسطه حزام حول الخصر بنفس اللون، فيما حملت حقيبة أنيقة صغيرة الحجم باللون البنفسجي، مما تناغم مع إطلالتها وأبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

نسرين طافش

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلاته اللامعة تتدلى بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون النود، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

نسرين طافش

نسرين طافش تعلن طلاقها رسميًا للمرة الثانية:

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور بإعلان خبر طلاقها رسميًا للمرة الثانية، من زوجها الدكتور شريف شرقاوي، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصور "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي

أكدت نسرين طافش أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، إذ قالت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

طلاق نسرين طافش

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها، فسبق وأعلنت انفصالها عنه في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 شهور فقط على الزواج، من دون الكشف عن الأسباب أيضًا، ولكنها أعلنت عودتهما مجددًا بعد انفصال دام 6 شهور، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها: "سعيد أنكِ ملكي".