السبت 15 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جويلي في ميت عقبة: حقيقة شراء رجل اعمال إماراتي للزمالك وبلاغات أهلاوية ضد ميدو

جويلي في ميت عقبة
جويلي في ميت عقبة

يكشف الكاتب الصحفي الكبير مصطفى جويلي حقيقة شراء رجل أعمال إماراتي لنادي الزمالك، بعدما ترددت أنباء عن رغبة خلف أحمد الحبتور في شراء القلعة البيضاء.

ويتحدث "جويلي" عن حقيقة رحيل طلب المدرب الكولومبي خواس كارلوس أوسوريو عن الزمالك، بعد التقارير الأخيرة التي أنتشرت في كولومبيا.

كما يتحدث جويلي عن بلاغات أهلاوية من نجم المارد الأحمر السابق، أسامة حسني، وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي الأهلي ضد أحمد حسام ميدو إلى النائب العام بسبب توجيه اتهامات باطلة لهما.

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