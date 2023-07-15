لطلاب الثانوية العامة.. شروط القبول بكليات التربية الرياضية

كليات التربية الرياضية، جاذبة للطلبة والطالبات الذي يعشقون الرياضة وممارستها، لذا يلجأ لها المئات من طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما.

وللقبول بكليات التربية الرياضية شروط، وعلى رأسها اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بها، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي بدأ اختبارات القدرات اليوم السبت حتى يوم الخميس 27 يونيو الجاري بالجامعات المصرية.

شروط الالتحاق بكليات التربية الرياضية

اجتياز الطالب المستوى المقرر في القدرات الرياضية.

يكون الطالب مستوفي لشروط اللياقة الطبية، طبقًا للقومسيون الطبي العام.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل اختبارات القدرات.

يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يتم فتح صفحة خاصة بالطالب تحتوي على بياناته الشخصية وهي: الأسم ورقم الجلوس، والرقم القومي، والمحافظة والادارة التعليمية والمدرسة والشعبة.

ضرورة التأكد من البيانات الشخصية للطالب قبل التسجيل.

يختار الطالب اختبارات الكلية التي يرغب فيها.

يتم تحديد الموعد المتاح لآداء الاختبار، وأيضًا توضيح المكان.

بعد التسجيل ضرورة طباعة الإيصال الذي يضم المعلومات المتعلقة بالاختبار.