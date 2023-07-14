الإيسيسكو تطلق الملتقى العلمي الدولي للثقافة والفنون.. الإثنين

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اعتبارا من يوم الإثنين (17 يوليو 2023)، عند الساعة 9:30 صباحا بمقرها في الرباط، الملتقى العلمي الدولي: "الثقافة والفنون ودورهما في مكافحة الجريمة والتطرف"، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إعادة تأهيل ذوي السوابق الإجرامية

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى التعريف بوظيفة العمل الفني والثقافي في مجال مكافحة الجريمة، وإعادة تأهيل ذوي السوابق الإجرامية والإرهابية لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وإبراز أهمية المحتويات الثقافية والفنية في دعم التعايش بين الأفراد والشعوب والحضارات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في المجال.

ويشارك في المؤتمر مسؤولون وخبراء من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والإعلام والثقافة في الدول العربية، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى باحثين من الجامعات والجهات المختصة.



الإيسيسكو تعقد ندوة حول سياسات وبرامج محو الأمية لتمكين المرأة في السنغال



كانت انطلقت بالعاصمة السنغالية داكار، ندوة وطنية حول سياسات وبرامج محو الأمية لتمكين المرأة، والتي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية لليونسكو والإيسيسكو، برعاية رئيس اللجنة السيد الشيخ عمر آن، وزير التربية الوطنية بجمهورية السنغال.

وشهدت الندوة، التي تتواصل أعمالها على مدى أربعة أيام، مشاركة عدد من صناع القرار على مستوى الوزارات التي تعنى بقضايا التربية والمرأة، ومنظمات غير حكومية، وكذا منظمات نسائية وخبراء متخصصون في مجالي محو الأمية والتعليم غير النظامي.

وتهدف الندوة إلى تقييم سياسات وبرامج محو الأمية والتعليم غير النظامي للمرأة في السنغال، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات، والتحديات المستمرة لهذه السياسات والبرامج، واقتراح توصيات وتحديد الآفاق المستقبلية لبرامج محو أمية المرأة في السنغال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد أليو لي، الأمين العام للجنة الوطنية السنغالية، بالأدوار الطلائعية للإيسيسكو ودعمها المتواصل لجمهورية السنغال من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تندرج في مجالات اختصاصها. فيما تابع الجلسة الافتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي كل من الدكتورة كومبو بولي باري، رئيسة قطاع التربية بالإيسيسكو وعدد من خبراء القطاع، حيث تم إلقاء كلمة المنظمة التي ركزت على أهمية مكافحة الأمية وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا من أجل القيام بالأدوار المنوطة بهن، للإسهام في التنمية الشاملة المستدامة.

