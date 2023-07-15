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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 356 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق بدمياط

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه والمنشآت التموينية

وتمكنت مديرية التموين، برئاسة المحاسب على الغزاوي وكيل الوزارة، بالإشتراك مع الوحدات المحلية، من تحرير عدد 356 محضر مخالفة منها عدد 84 محضر فى مجال  المخابز البلدية المدعمة لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات يستحق عنها سداد فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ ٥٦٠ الف جنيه 

وحررت الحملة 272 محضر بالمحلات العامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور والبيع بأزيد عن السعر الرسمى لعلب السجائر، وتلاعب أحد مستودعات الغاز بأوزان الاسطوانات وعرض بيع سلع مجهولة المصدر بدون بيانات صلاحيه أو لاتصلح للاستهلاك الأدمى والتحفظ على مضبوطات عباره عن 60 شيكارة فول بدون بيانات وعدد 2 برميل طحينه 50 كجم وعدد 80 جركن زيت وعدد 65 كجم لحوم وكذا 60 كجم دواجن بجانب 5 كجم حواوشى لاتصلح للاستهلاك  الأدمى وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه بها .
وفى مجال توريد القمح المحلى للشون والهناجر بلغ إجمالى الرصيد  60407 طن وكان المستهدف تحقيقه 46500 طن.

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