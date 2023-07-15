بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تحتفل بالعيد الـ 71 لثورة 23 يوليو.. صور

احتفلت بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالعيد الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو.

وكان السفير الدكتور أحمد ايهاب جمال الدين والسيدة حرمه في مقدمة المستقبلين للضيوف من ابناء الجالية المصرية في سويسرا وسفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية ، الذين رحب بهم جميعا في كلمة عرض فيها التطورات التي شهدتها مصر من بعد ثورة يوليو وحتى الان في ظل الجمهورية الجديدة .

وقد جرت الاحتفالية في اجواء مصرية جميلة ، وبحفاوة وترحيب راق من سعادة السفير ايهاب جمال الدين والسيدة قرينته.

وشارك الاستاذ محمود عبد النبي فضل، رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس جمعية المصريين في سويسرا وعدد من اعضاء الاتحاد و الجمعية والجالية المصرية جنيف الاحتفالية.

هذا وقد قدم مكتب مصر للطيران في جنيف، بسحب على 4 تذاكر سفر للقاهرة والعودة، فاز بها بعض المدعوين، وسلمها لهم الاستاذ وليد جلال مدير مكتب مصر للطيران في جنيف.

واختتم الحضور: “أدام الله علينا وعلى بلادنا الأعياد والمناسبات السعيدة، وندعوا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والتقدم والرفعة والازدهار”.

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