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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شاب إثر سقوطه على عمود إنارة بالشرقية

إصابة شاب إثر سقوطه
إصابة شاب إثر سقوطه على عمود إنارة

أصيب شاب بكسر واشتباه نزيف داخلي بالصدر؛ إثر تعرضه للسقوط على عمود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول حسن هـ س، 20 سنة، مقيم في قرية العوامرية بمركز أبو كبير، مصابًا بكسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر.

وتبين حدوث إصابة الشاب إثر تعرضه للسقوط على عمود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبو كبير، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له.

في سياق آخر، استقبل مستشفى ديرب نجم المركزي كل من: بسام أ م، 15 سنة، مقيم بمركز ديرب نجم، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وأحمد هـ إ، 15 سنة، مقيم بمركز ديرب نجم، مصابًا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وذلك إثر تعرضهما لحادث صدمتهما سيارة في طريق ديرب نجم - السنبلاوين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

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