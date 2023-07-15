الكوربيه يستعرض تفاصيل هبوط غزل المحلة لدوري المظاليم وتأثيره على مساهمي الشركة (فيديو)

تناولت حلقة مساء اليوم "الكوربيه مع صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات الساخنة والمهمة، وكذلك الأخبار الحصرية، التي تسهم في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري.

تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع احمد عبدالحميد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية ، حيث تحدث عن العديد من الملفات المهمة في الاقتصاد.

كما تناولت الحلقة العديد من الأخبار المهمة والتي تبدأ من الرقابة المالية :

تطوير ضوابط القيد بسجل الرقابة الشرعية الفرعي لدعم المنتجات المالية غير المصرفية ..حيث طورت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد واستمرار القيد في سجل الرقابة الشرعية الفرعي وذلك في ضوء قراراتها الأخيرة بتوسيع نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية لبحث كافة المنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

يصل عدد المقيدين بالسجل الان نحو ٤٤ عضوا، وتستطيع الشركات التي تقوم بمزاولة اي من الانشطة المالية غير المصرفية الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم وتقديم الاستشارة بشان استيفاء كافة متطلبات توافق منتجاتهم المالية مع احكام الشريعة الاسلامية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الذي اناط بها المشرع العمل على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة بها، انشات لجنة رقابة شرعية وحددت مهام عملها ببحث ودراسة طلبات الشركات بالموافقة على تطوير واعتماد منتجات مالية غير مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

يأتي ذلك في ضوء تنامي الاهتمام بالأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بما يوفر تنوع يلبي الاحتياجات المتطورة لفئات المستثمرين المختلفة.

ويضم سجل الرقابة الشرعية الفرعية أسماء الحاصلين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والمستوفين لشروط القيد في السجل حيث تقوم الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية الراغبة في إصدار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاستعانة بالمقيدين بالسجل.

كما تناولت الحلقة أيضا البورصة تناقش تأسيس رابطة تجمع البورصات الأفريقية في مؤتمر نوفمبر القادم...حيث تستضيف البورصة المصرية برئاسة رامي الدكاني المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية والجمعية العمومية للاتحاد، والمتوقع عقده في نوفمبر المقبل لعام 2023.

متوقع أن يحضر المؤتمر 300 زائر ما بين مستثمرين في الأسواق المالية، وأعضاء في جهات وهيئات رقابية وتنظيمية وخبراء في الاستثمار وأسواق المال وبعض الوزراء الأفارقة.

يتضمن المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية تعرض بعضا من القصص الاستثمارية الناجحة والنقاشات الاقتصادية والتكنولوجية كما من المزمع ان تنظم البورصة المصرية فاعلية خاصة بسوق الكربون الطوعي بقارة إفريقيا على هامش المؤتمر.

يقع اتحاد البورصات الأفريقي في مدينة نيروبي بدولة كينيا، ويبلغ عدد أعضائه 27 بورصة أفريقية تثمل 27 دولة، وترأس بورصة بتسوانا الدورة الحالية.

يهدف الاتحاد إلى إنشاء رابطة بين البورصات الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والمواد الفنية والتعليمية والخبرات والعمل على تفعيلها، ونشر فكرة إنشاء أسواق مالية في جميع الدول الأفريقية بالإضافة إلى تطوير معايير موحدة للتدريب والمهنية فيما بين البورصات الأعضاء وكذا الأطراف المتعاملة بها.

كما يعمل الاتحاد على تطوير معايير موحدة للإصدار والقيد والتسويات ودعم تطوير وتسويق المنتجات والخدمات بأسواق المال الأفريقية، وأيضا بحث ودراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البورصات الأعضاء وكذا نشر المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات والمعرض للتعريف بدور البورصات الأفريقية.

وتتمثل محاور التعاون بين البورصة المصرية مع اتحاد البورصات الأفريقية في العديد من النقاط ومن أهمها أن البورصة المصرية قد ساعدت في إنشاء الاتحاد بشكل مادي ومعنوي كما استضافت البورصة المصرية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد أعوام 2005و2007و2012 و2015 و2017 وتم انتخاب البورصة المصرية لعضوية اللجنة التنفيذية لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية 2022.

كما تناولت الحلقة أيضا 25 مرشحا لانتخابات اتحاد الأوراق المالية يسابقون الوقت لاستيفاء الأوراق ...وماهر يترشح عن "السمسرة"

شهدت الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية اقبالا كبيرا من جانب الأعضاء الراغبين في المنافسة والترشح على مقاعد الاتحاد.

وصل عدد الطلبات المقدمة من المرشحين إلى نحو25 مرشحا على 4 مقاعد التي تجري عليهم الانتخابات، وتقوم هيئة الرقابة المالية بمراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح قبل إرسالها إلى اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية.

علمت "الوفد" أن من ضمن المرشحين عدد 4 سيدات قاموا بتقديم أوراقهم للمنافسة على عضوية مجلس الاتحاد...كما علمت "الوفد" أن محمد ماهر الرئيس التنفيذي السابق لشركة برايم القابضة سوف يعتزم الترشح على مقعد السمسرة، بديلا عن مقعد القابضة خاصة بعد تقديم استقالته مؤخرا....كما علمت "الوفد" أيضا أن مجلس إدارة شركة برايم القابضة سوف يحدد خلال الايام القليلة القادمة مرشح الشركة على مقعد الشركات القابضة...يستمر تلقي طلبات الترشح لمدة 15 يوما، على أن تجرى انتخابات مجلس الإدارة في 23 أغسطس 2023.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.

كما تناولت الحلقة أيضا لا ضرر على المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد هبوط فريقها ...حيث بوادر أزمة يتوقع أن تشهدها شركة غزل المحلة لكرة القدم مع المؤسسات المالية المصرية والأجنبية المكتتبة في الطرح الخاص لأسهم الشركة، وذلك بعد هبوط فريق كرة القدم من الدوري الممتاز لموسم2022\2023 لدوري المظاليم العام القادم.

وصل قيمة الاكتتاب الخاص الذي أجري في ديسمبر عام2021 تمهيدا لقيد أسهم الشركة بالبورصة، وتداولها إلى نحو37 مليون جنيه، ولم يتم استكمال الاكتتاب العام، حيث كان المستهدف 200 مليون جنيه ليستوفى شروط القيد بالبورصة، كون الشركة منشأه حديثا، ولم يمر عليها عامين ماليين كاملين، ولذلك تم الغاء الاكتتاب العام في حينه، والأمر حاليا معلقا على ارادة مجلس ادارة الشركة، حيث أن الشركة مؤهلة حاليا للقيد بالبورصة لقرب مرور عامين ماليين، خاصة بعد التسهيلات التي منحتها الرقابة المالية والبورصة، والتي اتاحت البدء في الفيد على ان تستوفى الشروط خلال 6 شهر ، علما ان وزارة قطاع الأعمال برئاسة الوزير محمود عصمت تعد الرعاية للشركة، ويمكنها ان تدعم مجلس الادارة للبدء في اجراءات القيد

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن المؤسسات صاحبة الطرح الخاصة، والمكتتبة في شركة غزل المحلة لن تضر من الهبوط، حيث أن المؤسسات قامت بالاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، وقد تستمر في إدارتها، حيث أن نظرة المؤسسات المالية المكتبة في السهم نظرة استثمارية، مستقبلية لا شأن لها بهبوط فريق كرة القدم من عدمه...وارجعت المصادر هبوط الفريق إلى حالة عدم الاستقرار التي ضربت شركة الكرة، ورحيل بابافاسيليو مدرب الفريق في الاسابيع الأولى من الدوري العام ...وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه

كما يتضمن البرنامج رؤية السوق خلال تعاملات الأسبوع ..حيث يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال ..حيث يتوقع أن تستكمل مؤشرات خلال الأسبوع الجاري موجة صعودها، مدعومة بحالة التفاؤل السائدة بين المستثمرين.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 17800 نقطة، وذلك حال استقرار المؤشر أعلى مستوي 17000 نقطة.

يتوقع أيضا أن تكون منطقة 17500 نقطة مستوى مقاومة، ومنطقة 17000 نقطة مستوى دعم أولى ثم مستوى ثاني عند منطقة 16800 نقطة.