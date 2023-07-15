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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيان عاجل من روسيا بشأن حصيلة الخسائر الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

تصدت "القوات الروسية" خلال اليوم الماضي لهجمات أوكرانية جديدة، مُعظمها على محور دونيتسك، وقضت على ما مجموعه نحو 650 جُنديًا للعدو خلال يوم، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات الأوكرانية نفذت خلال اليوم الماضي محاولات هجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

وأوضح التقرير أنه على محور دونيتسك تم صد 17 هجوما للعدو، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع له، وبلغت خسائر الأوكرانيين هناك 315 فردا.

مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية:

وعلى محور كراسني ليمان، تم صد هجومين، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وقتل هناك ما يصل إلى 70 جنديا.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم صد هجومين والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، فيما خسر العدو هناك 210 جنود.

وتمت تصفية 20 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك ونحو 30 آخرين على محور خيرسون.

وأصابت النيران الروسية 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 93 منطقة.

وتم تدمير مستودعات ذخير تابعة لـ5 من ألوية الجيش الأوكراني في دونيتسك وزابوروجيه.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 قذائف من راجمة الصواريح HIMARS وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 455 طائرة، و242 مروحية، و015 5 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريح مضادة للطائرات، و10711 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5462 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11678 مركبة عسكرية خاصة.

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