نصائح يجب اتباعها عن تركيب العدادات مسبوقة الدفع
أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من النصائح للمواطنين عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.
ويسعى عدد كبير من المواطنين للتعاقد على تغيير العدادات العادية إلى عداد مسبوق الدفع، وذلك بسبب المشاكل التي تظهر بسبب استخدام العدادات العادية ووجود أخطاء في قراءات الاستهلاك في بعض الأحيان.
تستعرض الوفد فى السطور الآتية نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع:
١- عند تركيب العداد لأول مرة أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.
٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.
٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.
حقيقة قيام العداد مسبوق الدفع بفصل التيار الكهربائي:
وأعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن حقيقة قيام العداد مسبوق الدفع بفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، مؤكدًا أنه أمر غير صحيح وغير دقيق.
وأضاف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.
خطوات يجب اتباعها عند اندلاع حريق بسبب ماس كهربائي؟
- إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.
- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقاؤها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.
- لا تستخدم الماء في إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.
- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.
- الاتصال على الرقم (121) طوارئ الكهرباء.
- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.