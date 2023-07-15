نصائح يجب اتباعها عن تركيب العدادات مسبوقة الدفع

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من النصائح للمواطنين عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

ويسعى عدد كبير من المواطنين للتعاقد على تغيير العدادات العادية إلى عداد مسبوق الدفع، وذلك بسبب المشاكل التي تظهر بسبب استخدام العدادات العادية ووجود أخطاء في قراءات الاستهلاك في بعض الأحيان.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع:

١- عند تركيب العداد لأول مرة أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

حقيقة قيام العداد مسبوق الدفع بفصل التيار الكهربائي:

وأعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن حقيقة قيام العداد مسبوق الدفع بفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، مؤكدًا أنه أمر غير صحيح وغير دقيق.

وأضاف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

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