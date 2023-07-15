جورج قرداحي يثير الشكوك حول ديانته الحقيقية.. ويؤكد: الإسلام نشأ في بيئة مسيحية (تفاصيل)

أثار الإعلامي اللبناني جورج قرداحي موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحاته الجريئة حول اعتناقه الديانة الإسلامية، وموقفه من الإسلام بشكل عام، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "نيران صديقة" المذاع عبر قناة عمان الفضائية.

حقيقة اعتناق جورج قرداحي الإسلام

حسم جورج قرداحي حقيقة اعتناقه للإسلام نافيًا ما تم تداوله مؤخرًا على لسان البعض، فيما أكد أنه ينتمي للديانة المسيحية، ولكنه يحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم ويحب قراءته من حين إلى آخر، بالإضافة إلى اطلاعه على كم كبير من المعلومات حول الدين الإسلامي، ويرجع الفضل في ذلك إلى علاقته بزملائه المسلمين التي كونت له فكرة عن الإسلام.

جورج قرداحي

وأضاف جورج قرداحي: "رافقت مجموعة من الشباب المسلمين الناضجين المثقفين المتخرجين من أكبر الجامعات، صرنا نحكي بالدين وبالتاريخ الإسلامي، صار بالثقافة والتاريخ الإسلامي، صار عندي حشرية اقرأ القرآن واحفظه، في آيات جميلة جدا تقتصر الحياة، هي أمثلة في الحياة، كل إنسان من أي دين لو حفظها بتلخص له مجلدات من الثقافة والفكر والأخلاق".

جورج قرداحي: الإسلام نشأ في بيئة مسيحية والتاريخ بيأكد ده

صرح جورج قرداحي بأنه يرى أن الإسلام نشأ في بيئة مسيحية، وفقًا لقناعاته وما اطلع عليه من معلومات بالتاريخ، مؤكدًا أن هناك تقارب كبير بين المسيحية والإسلام، وأضاف: "ده مش معناه أني غيرت ديني لأني حفظت قرآن أو لأني صار عندي إعجاب بالنبي وبالخلفاء والصحابة والتاريخ الإسلامي".

جورج قرداحي

واستكمل جورج قرداحي حديثه: "قالوا عليّ شيعي، لكن الحمد لله بقول إن أثناء وجودي في باريس كان عندي احتكاك مع زملاء كبار، كانوا زملائي اللي من ليبيا وفلسطين وسوريا، وهناك كان الزملاء المسلمين أكثر من المسيحيين".

جورج قرداحي: زوجتي شافتني وأنا بقرأ القرآن الكريم واقتحمت خلوتي

وأعرب جورج قرداحي عن حبه الشديد للقرآن الكريم والدين الإسلامي قائلًا: "دايمًا بقول في آيات حلوة حفظتها سهل تحفظ آيات من القرآن أسهل من قصيدة، وكنت بقعد أقرأ القرآن لوحدي، وزوجتي شافتني أكثر من مرة أثناء خلوتي، الحشرية عندي خلتني أتطلع على الديانة الإسلامية دون شيخ ولا مفتي بقرأ وبتطلع ومن هنا كونت فكرة جيدة عن الدين الإسلامي".

جورج قرداحي

واختتم جورج قرداحي تصريحاته: "طلعوا عليّ شائعات إني أسلمت، وكنت بستخدم آيات قرآنية في من برنامجي من سيربح المليون، والناس تبنوني لأني دخلت البيوت، ما بفرق بين مسيحي ومسلم، كنت بتكلم كإنسان عربي بيقدم برنامج للعرب مسلمين ومسيحيين".