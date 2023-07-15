هنيدي ومحمد إمام ورمضان والرداد.. القائمة الجديدة لأفلام صيف 2023

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال قائمة جديدة من الأفلام الخاصة بالموسم الصيفي لعام 2023، بعد طرح ٤ أفلام في عيد الأضحى المبارك، وعلى هذا الضوء تستعرض لكم بوابة الوفد قائمة الأفلام.

محمد هنيدي بـ "مرعي البريمو"

طرحت الشركة المنتجة البوستر الخاص لفيلم مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة والذي يراهن عليه في موسم الصيف.

وشوق الفنان محمد هنيدي، جمهوره للفيلم بنشره البوستر والتيز الخاص به عبر حسابه على فيسبوك"وعلق قائلا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".

"مرعي البريمو" يقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، كل من غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

ويجسد هنيدي في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي لتقديم الأدوار الصعيدية في السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً في أفلام "الهروب" و"صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"عسكر في المعسكر".

أبو نسب لـ محمد عادل إمام

بعد غياب وعدة تأجيلات يستعد الفنان محمد أمام لطرح فيلمه الجديد أبو نسب في دور العرض السينمائي في موسم صيف 2023، إذ انتهى أخيرا الفنان محمد عادل إمام من تصوير المشاهد الاخير لفيلمه "أبو نسب" بعد أن تم استبعاده من منافسة عيد الأضحى الماضي ليلحق بقطار موسم الصيف.

ياسمين صبري ومحمد عادل إمام

"أبو نسب" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول البطل محمد إمام الذي يعمل طبيب ويعاني من أزمة النسب، ويعرض الفيلم الازمات والمشاكل التي تحدث بين النسايب بالإضافة للمشكلات الإجتماعية التي يعاني منها الشباب.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني ، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

"البطة الصفرا" لـ غادة عادل

وينتظر تشارك النجمة غادة عادل في موسم أفلام الصيف لعام 2023، بفيلمها الجديد "البطة الصفرا" مع الفنان محمد عبد الرحمن الشهير ب "توتا"، ويقدم توتا ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

غادة عادل ومحمد عبد الرحمن

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس ، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشوري.

ويعد الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع الفنانة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

حسن الرداد بـ "بلوموند"

يعمل على قدم وساق النجم حسن الرداد، لينتهي من تصوير فيلمه الجديد "بلوموندو" استعدادا لعرضه بموسم الصيف الجاري،الفيلم يحمل الطابع الكوميدي، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، ويخرجه ياسر سامي، وإنتاج سامر المحضر.

ويعد فيلم "بلوموندو" بمثابة عودة لحسن الرداد للسينما مجددا بعد فيلم "تحت تهديد السلاح" ويشاركه في بطولة الفيلم كل من مي عمر، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وعباس أبوالحسن.

محمد رمضان بـ" ع الزيرو"

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيلمه الجديد" ع الزيرو" وتشاركه البطولة الفنانة نيللي كريم

فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.