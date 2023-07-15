تعرف على اولى صفقات وادي دجلة استعدادا للموسم القادم بالقسم الثاني

أبرم نادي وادي دجلة اولى صفقاته لدعم الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض الموسم القادم بدوري المحترفين موسم 2023/2024.

وتعاقد وادي دجلة مع محمد الشبيني مدافع نادي الإنتاج الحربي رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ووقع الشبيني لدجلة في حضور ايمن كوارشي المدير الإداري وبناء على طلب الكرواتي تولدجي الذي أكد عن ضرورة ضمه لدعم خط الدفاع حيث يلعب الشبيني في مركز قلب الدفاع ويمتاز بقدراته وخبراته العالية في هذا المركز.

وادي دجلة يفشل في التأهل للدوري الممتاز

وكان وادي دجلة قد فشل في التأهل للدوري الممتاز بعد منافسة شرسة مع زد اف سي الذي نجح في التأهل للممتاز.

وحجز دجلة مكان في دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم 2023/2024 باحتلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة جمعهم من 30 مباراة. فاز في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 9 مباريات.

على جانب آخر يعقد نادي الأوليمبي السكندري برئاسة ناصر الشاذلى اجتماع موسع مع الأندية الشعبيه والجماهيريه الى جانب ممثلى ورؤساء الانديه الصاعده من القسم الثالث وبعض رؤساء أندية الدورى الممتاز وذلك من أجل الحشد والدعم لقرار إلغاء تطبيق دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم.

يقام الاجتماع في الثامنة مساء غدا الأحد بمقر النادي الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ظل الدور البارز لزعيم الثغر لدعم الاوليمبى والانديه الشعبيه والجماهيريه بدورى القسم الثانى .

كما تم توجيه الدعوه من جانب رئيس النادى الاوليمبى لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية الى جانب الاعلاميين والقنوات الفضائية الرياضيه لحضور المؤتمر الحاشد والكبير والذى يحظى بإهتمام جميع أندية القسم الثانى على مستوى الجمهوريه من أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وكان 50 نادي من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة تقدموا بطلبات لاتحاد الكرة بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض تطبيق نظام دوري المحترفين كونه مخالف للائحة النظام الأساسي للبطولات الخاصة بالاتحاد وفيه ظلم كبير واقع على الأندية الشعبية.

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