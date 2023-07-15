السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رحاب موسى: ارتفاع إيرادات قناة السويس 40% تأكيد على نجاح المنطقة الاقتصادية في تطوير البنية التحتية

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسي، عضو لجنة النقل  والمواصلات بمجلس النواب، إن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي المنتهي بنسبة 40% عن العام الماضي، خير دليل على أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهدا كبيرا ونجاحها لتعظيم إيراداتها لخدمة خطط تطوير البنية التحتية وفقا المستهدف.

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ارتفاع إيرادات قناة السويس

وأكدت النائبة رحاب  موسي  عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن قناة السويس ملك لكل المصريين وسنظل ملك لهم وأي تقدم تحققه قناة السويس من زيادة الإيرادات والتطوير يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان تصب في صالح المنطقة الاقتصادية من خلال تسهيل تصاريح الخامات للمصانع، مؤكدا على أن زيادة الموارد المالية لقناة السويس ستعمل على خدمة تطوير الموانئ والمناطق الصناعية مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت النائبة رحاب موسي ، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها القدرة على تنمية مرفق هيئة قناة السويس وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو أزمات عالمية.

 

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