إنطلاق أعمال تقدير الدرجات للشهادة الثانوية الأزهرية بمركز تصحيح الزقازيق

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوى، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس الادارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ مركز تصحيح الزقازيق لمتابعة انتظام أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد الشرقاوى، أنه تم تجهيز مقار التصحيح، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ من أثاث وأدوات التعقيم وغيرها، حتى تتم أعمال التصحيح على الوجه الأكمل، موجها مُشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات، بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية، ليحصل كل طالب على حقه دون نقصان أو زيادة.

وقال: لن نسمح بوجود أخطاء في أعمال التصحيح، ولن يَسمح بظلم أي طالب، مؤكداً أن مركز تصحيح الشرقية يضم ثلاث مراكز فرعية؛ اثنان منها للعلوم الشرعية والعربية، والآخير للمواد الثقافية.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي، أنه تم ندب ٣١٠٠ مصحح من محافظات الشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتسير الأمور بكافة المراكز على الوجه الأكمل.