نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي اطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا بتنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها.

وقال أحمد طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن المديرية ستنظم الدورات التدريبية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة في إطار خطة التدريب المهني للوزارة للعام المالي 2023-2024، مضيفًا أن تلك الدورات المجانية تتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والمديرية ، وتحت رعاية محافظ الوادى الجديد.

تدريب فتيات الوادي الجديد على "التفصيل والخياطة"

وأضاف أنه يمكن للشباب الحصول على تلك الدورات من خلال التقديم بمراكز التدريب المهني التابعة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل.

وفي سياق أخر نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد، مكتب التفتيش العمالي بالخارجة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالخارجة ومديرية الشئون الصحية ندوة عمالية في قاعة التدريب بديوان عام المديرية حول قانون العمل و المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك لعدد من العاملين بالشركات والمصانع بمدينة الخارجة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الندوة تناولت شرح لبعض من مواد قانون العمل و المساواة بين العاملين من الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، فضلاً عن التغيرات المناخية وأثرها على الطفل العامل من خلال توعية المرأة بالاضرار الناتجة علي الطفل صحيا ونفسيا وعقليا من هذه التغيرات سواء بارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، و توعية المرأة بالاهتمام بتعليم الطفل حماية له من التسرب والانخراط في سوق العمل وتعرضه لهذه المخاطر، و تمكين المرأه إقتصاديا واجتماعيا من أجل توفير الحماية لاطفالها .