ندوة توعوية لشباب المهدية عن" مخاطر الإدمان والمخدرات"

قال محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه ايمانا بدور المديرية بتوعية الشباب والطلائع باخطار الادمان والمخدرات واثارها السلبية على الاسرة و المجتمع، نفذ مركز شباب المهدية ندوة عن مخاطر الإدمان.

وأكد أن الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي، وتحت إشراف إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب و الرياضة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ولفت إلى قيام فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإلقاء محاضرة عن مخاطر الإدمان على الشباب والطلائع وخاصة فى مرحلة المراهقة، وتم الحديث عن الاثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية على المجتمع المصري، وذلك بحضور عدد متميز من المشاركين بالمركز، وتم الإجابة على تساؤلات الحاضرين.