إيمان كريم: معرض منتجات ذوي الإعاقة بالإسكندرية يهدف لزيادة دخلهم وخفض البطالة 

نظم المجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، المعرض السادس لمنتجات ذوي الهمم بنادي طلائع الأسطول بمحافظة االإسكندرية خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

جاء المعرض بحضور د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والفريق ا.ح/ أشرف إبراهيم عطوه قائد القوات البحرية، والعقيد حسن مدير المركز الرياضي، إلى جانب عدد من قيادات القوات البحرية، ليضم منتجات مُصنعة بأيدي ذوي الإعاقة، منها المنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والملابس والتريكو والمفروشات والاكسسوارات، كما شارك في عرض هذه المنتجات عدد من ذوي الهمم، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

وصرحت د. إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة؛ بأن المعرض السادس يأتي ضمن سلسلة من المعرض التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع، والتي تتم وفق برنامج خاص تم وضعه من قبل كلا الجهاتين ويستهدف إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية

وأشارت المشرف العام على المجلس في بيان صحفي إلى إن الهدف من إقامة هذه المعارض هي إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة لتسويق منتجاتهم، والعمل على تمكينهم إقتصاديًا، وزيادة مستوى دخولهم، كما تعمل على خفض مستوى البطالة عند الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وإثبات أنهم أشخاص فاعلين ومنتجين، لافته أنه تم تنظيم نحو ٥ معرض في محافظات القاهرة وأسيوط ومطروح منذ مايو الماضي حتى الآن.

القومي للإعاقة ينظم المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بالإسكندرية