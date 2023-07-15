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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

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انخفض الدولار وارتفعت الأسعار!

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الدولار الأمريكي يعوض الخسائر واليوان ينخفض

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها ونشر كل ما يبحث عنه القارئ ويهتم به ننشر لكم أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 15 يوليو 2023:

أسعار الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري لـ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

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