الدولار الأمريكي يعوض الخسائر واليوان ينخفض

استرد الدولار الأمريكي خسائره خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد هبوطه إثر صدور بيانات أظهرت أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت يوم الجمعة نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي لتخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور، مما يشير إلى أن نقص العمالة لا يزال مستمرا في بعض قطاعات السوق.

الدولار الأمريكي مقابل العملات

الدولار الأمريكي مقابل العملات

وارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه نحو 1% أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني.

وصعد الدولار الأمريكي في أحدث التعاملات 0.53% إلى 142.98 ين بعدما انخفض 1.3% تقريبا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 مقابل الدولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند مستوى1.2850 دولار يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو الأوروبي بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى سعر 1.0953 مقابل الدولار الأمريكي.

وينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5% على أساس سنوي في يونيو.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو/حزيران، وتسجيل التضخم أبطأ وتيرة منذ عام 2021، مما عزز الآمال في أن تتخذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي.

العملات

وأدت البيانات الضعيفة إلى انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي، بحسب الاسواق العربية.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 0.66655 مقابل الدولار الأمريكي ، كما هبط الدولار النيوزيلاندي بنسبة تعادل نحو 0.45 % ليصل إلى مستوى سعر 0.6181 مقابل الدولار الأمريكي.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1% ليصل إلى مستوى 7.2411 يوان مقابل الدولار الأمريكي ، كما تراجع في التعاملات داخل الصين بنسبة 0.2% تقريبا ليصل إلى مستوى سعر 7.2340 يوان للدولار.