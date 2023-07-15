شروط وخطوات التقديم في أكاديمية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة.. يحرص عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، إلى دخول أكاديمية الشرطة، عقب انتهاء المرحلة الثانوية، حيث يبحث الكثير عن شروط واختبارات وخطوات الالتحاق بكلية الشرطة، لتعزيز وعي الطلاب بالمعلومات الخاصة بالشروط والاختبارات، التي من الواجب اجتيازها قبل دخول الكلية.

شروط القبول بأكاديمية الشرطة

- لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

- ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- ن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول القامة عن 170 سم.

- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

رابط تقديم كلية الشرطة 2023

وتخصص وزارة الداخلية رابط تقديم كلية الشرطة والذي يتم تفعليه فور بدء تلقي طلبات تقديم كلية الشرطة ، ومن الممكن الاطلاع على موقع وزارة الداخلية بالضغط على الرابط التالي من هنا.

خطوات التقديم لكلية الشرطة

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة،ثم اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن، وهكذا، ثم الضغط على التسجيل.

ويتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له، لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة، ولابد أن يجتاز الطالب اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.