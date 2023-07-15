بعد القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين.. من هو رجل الأعمال محمود عبد الشافي؟

تصدر أسم رجل الأعمال محمود عبد الشافي ، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة ، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه فى منطقة الدقي ، فمن هو رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" ولماذا تم القبض عليه.

من هو محمود عبد الشافي؟

و السطور التالية تبرز المعلومات عن رجل الأعمال محمود عبد الشافي، وتفاصيل القصة التي أثارت حالة من الجدل الواسعة.، والتي جاءت على النحو التالي:

محمود عبد الشافي هو رجل الأعمال وصاحب مبادرة ابني بيتك بإيدك.

اتهمه عملاء مشروع ابني بيتك بإيدك بالنصب عليهم في مبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه.

أسس محمود عبد الشافي مبادرة ابني بيتك بإيدك والتي تم إطلاقها محافظة أسيوط.

تمكنت الشركة من توفير الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق لتحقق شهر واسعة في وقت قصير، وذلك قبل أن تلاحقها الاتهامات.

ودافع ، محمود عبد الشافي عن نفسه بشأن تلك الأزمة التي واجهته، مشيرًا إلى أنه يتعرض لضائقة مالية تسببت في عدم حصول المشتركين على حقوقهم

استطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على محمود عبد الشافي وشقيقه أثناء ترددهم على أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

زعم محمود عبد الشافي بأنه يعمل على إنشاء شركة جديدة بذات العقار الذي تم إلقاء القبض عليه بداخله.

مستريح القاهرة الجديدة على الدقي

في وقت مسبق، القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض على رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه فى منطقة الدقي.

وردت معلومات لرئيس مباحث الدقي تفيد بتردد رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك" المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة"، مطلوب ضبطه فى قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه، الى أحد العقارات السكنية بدائرة القسم والزعم بإنشاء شركة جديدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها.

صاحب مبادرة مشروع ابني بيتك بإيدك

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وشقيقه أثناء ترددهم على العقار المشار إليه، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات القضايا.

وأعترف رجل الأعمال بالقضايا المرفوعة ضده، وأقر برغبته فى رد حقوق الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.