تخفيف حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة.. تفاصيل

قضت محكمة جنح النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه ، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام .



كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قد قررت في وقت سابق، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة، والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخر أنه فى غضون عامي 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.