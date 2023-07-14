سقوط "مستريح القاهرة الجديدة" في قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه فى منطقة الدقي.

مستريح القاهرة الجديدة على الدقي

وردت معلومات لرئيس مباحث الدقي تفيد بتردد صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك" المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة"، مطلوب ضبطه فى قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه، إلى أحد العقارات السكنية بدائرة القسم والزعم بإنشاء شركة جديدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها.

صاحب مبادرة مشروع ابني بيتك بإيدك

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وشقيقه أثناء ترددهم على العقار المشار إليه، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات القضايا.

واعترف رجل الأعمال بالقضايا المرفوعة ضده، وأقر برغبته فى رد حقوق الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.