مرتضي منصور يعود إلي المحاكم .. والخطيب كلمة السر

أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بإحالة مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، بجلسه 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج

مرتضي منصور يعود إلي المحاكم .. بسبب الخطيب

وتعتبر هذه جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بجلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوري 3 أشهر بتهمه سب الخطيب وحضور المتهم وجوبي أمام تلك المحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضور المتهم وجوبي.

بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى وما زال حوالي 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

ويذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.