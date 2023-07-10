محام بالنقض: مرتضى منصور لا يمكنه الترشح للانتخابات التكميلية (فيديو)

علق محمد رشوان، محامي بالنقض، على الحكم القضائي الجديد بتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، قائلا: "الحكم الجديد يؤكد ما تم إصداره من احكام سابقة..والطعن على أحكام القضاء حق للجميع".

وأضاف "محمد رشوان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حكم عزل مرتضى منصور واجب النفاذ منذ المرة الأولى، ولكن وزارة الشباب انتظرت حدوث طعن، متابعا: الحكم يفيد بعزل رئيس نادي الزمالك من منصبه، والدعوة لعقد انتخابات جديدة لرئاسة النادي.

وأردف: "وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لديهم مسئولية تنفيذ الحكم وعزل مرتضى منصور من منصبه، مشددا على أن مرتضى منصور لا يجوز له المشاركة في الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك.

مرتضى منصور يجوز له الترشح في انتخابات الزمالك خلال عام 2025

ولفت إلى أن مرتضى منصور يجوز له المشاركة والترشح في انتخابات نادي الزمالك القادمة خلال عام 2025، ولكن لا يجوز له الترشح في الانتخابات التكميلية.