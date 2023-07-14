الرئيس السيسي يستعرض خطة مصر في مواجهة التغيرات المناخية

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد غد الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الخامس النصف سنوى للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، والذى ينعقد فى العاصمة الكينية نيروبى بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.

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ويلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد” على مدار العامين المقبلين.

ويستعرض الرئيس السيسي في كلمته الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.

ويبحث الرئيس السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع، التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.