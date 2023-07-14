حكم علينا الهوى.. حاول تفتكرنى.. بلاش تفارق..أغنيات عاشت 50 سنة

الطرب الأصيل يبقى مهما مرت السنون، هناك العديد من الأغنيات مرت عشرات السنين عليها ومع ذلك يسمعها الملايين بشغف.

نستعرض فى هذا التقرير بعض الأغنيات التى ظهرت عام 1973، ومر عليها 50 سنة، ومع ذلك يقبل على سماعها الملايين بشغف واستمتاع شديد، منها على سبيل المثال وليس الحصر: «حكم علينا الهوى» وهى آخر أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وغنتها بالتحديد فى شهر مارس 1973 فى ستديو 35 بالإذاعة.

العندليب الراحل عبدالحليم حافظ أبدع فى ربيع عام 1973 ثلاث أغنيات من أروع ما غنى فى حفل واحد وهى أغنيات: حاول تفتكرنى، رسالة من تحت الماء، يا مالكًا قلبى، وحدث ولا حرج عن مدى نجاح هذه الأغنيات الرائعة التى ما زال الملايين يقبل على سماعها.

وشهد عام 1973، توهج المطرب الشاب هانى شاكر وأغنيته الشهيرة «كده برضه يا قمر» التى مازالت تعيش حتى الآن. كما غنت كروان الشرق الراحلة فايزة أحمد أغنية «غريب يا زمان» وهى أول أغنية كتبها الشاعر عمر بطيشة، ولا ننسى أغنيات الراحلة وردة الجزائرية فى عام 1973، وهى أغنيات: بلاش نفارق، وحشتونى، لولا الملامة، حكايتى مع الزمان.

هذه الأغنيات على سبيل المثال وليس الحصر نصف قرن مرت على إنتاج هذه الأغنيات ومازالت ملء السمع والبصر وتلك سمة الطرب الأصيل.