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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني: قرار واشنطن تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا لم يفاجئنا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن برلين لم تتفاجأ من قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية اتفاقية حظر مثل هذه الذخائر.

وقال شولتس للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الجمعة: "بالطبع لم تفاجئنا الولايات المتحدة.. لقد علمنا بهذا القرار ليس من وسائل الإعلام، ولكن مباشرة من الولايات المتحدة".

وأعرب شولتس عن تفهمه لدوافع قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بالذخائر العنقودية، موضحا مع ذلك، أن ألمانيا ليست ملزمة بالتعليق على القرارات السيادية للدول الأخرى.

وقال: "حكومة الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار - وهو ليس قرارنا، وإنما قرار اتخذ بشكل سيادي - مشيرا إلى أنها بدون ذلك لن تستطيع توفير كمية كافية من الذخيرة (لكييف)".

ومع ذلك، أشار شولتس إلى أن ألمانيا متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وقال: "أريد أن أقول مرة أخرى: هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة بالنسبة لي"، موضحا أن ألامر يتعلق ليس بمدى فعالية هذه الأسلحة في العمليات القتالية، بل بحقيقة أن "كل الأسلحة التي نوفرها تسبب دمارا رهيبا عندما تصيب الهدف".

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تمتلك ذخائر عنقودية، ولا تنوي الحكومة الألمانية شراءها.

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