«الترايثلون» في مهرجان العلمين الجديدة .. أسرار وتفاصيل السباق

افتتحت أمس فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، كأكبر حدث ترفيهي في المنطقة، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين"، ومن ضمن أنشطة المهرجان سباق الترايثلون .

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وتبدأ الفعاليات ببطولة للكرة الشاطئية، ويشارك فيها أكثر من نجم من نجوم الرياضة محليا وأجنبيا.



سباق الترايثلون في مهرجان العلمين الجديدة



وتنظم فعاليات المهرجان سباق الترايثلون، الذي يتكون من 3 رياضات، هي: السباحة والجري وركوب الدراجات في العلمين الجديدة، وجميعها ألعاب أوليمبية، ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة لمسافة تبلغ 1.5 كيلو متر، ثم يقومون بركوب الدراجات والسير بها لمسافة تبلغ 40 كيلومترا، ثم بعد ذلك الركض بمسافة تبلغ 10 كيلومترات، حيث يفوز الشخص عند إنهاء السابقات خلال ساعة و50 دقيقة

فوائد سباق الترايثلون على الصحة الجسدية



1- تعتبر رياضة الترايثلون نشاطا بدنيا يتضمّن تقوية القلب، وزيادة الكتلة العضلية، وزيادة القدرة على التحمل.

2- تحسين الصحة النفسية والعقلية.

3- فقدان الوزن.

4- تقليل خطر الإصابة.

5- تحسين الحافز للحركة والتمرين.

6- تطوير المهارات التخصصية المتعددة.

أخطاء يجب أن يتجنبها متسابقو الترايثلون

1- ارتداء حذاء ضيق جداً.

2- عدم استخدام حقيبة الانتقال.

3- أن ينسى المتسابق ربط الحذاء.

4- الانطلاق بسرعة كبيرة أثناء الجري