افتتاح الملتقى العلمي الثاني لأقسام جراحة العظام بمستشفيات البحيرة

افتتح اليوم الملتقى العلمى الثانى لأقسام جراحة العظام بمستشفيات محافظة البحيرة، بحضور لفيف من الأساتذة الكبار، ووسط حشد كبير من رؤساء أقسام العظام وأطباء العظام بالبحيره والمحافظات الأخرى.

وتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع نادى جراحة العظام بالبحيرة وبالإشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة العظام، بقاعة ميراج بدمنهور على الطريق الزراعى.

ويقام تحت رعاية مديرية الصحة بالبحيرة، ويحتوى الملتقى على مجموعة من المحاضرات الهامة والقيمة لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال طب جراحة العظام من خلال محاضرين من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة.

بحضور اساتذة العظام وعمداء كليات الطب بجامعات بنها والزقازيق وبورسعيد ومصر للعلوم والتكنولوجيا، الذين يضيفون قيمة علمية وأكاديمية للملتقى ويسهمون فى تعزيز التواصل العلمى بين الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة ومديرية الشؤن الصحية بالبحيرة. وأشارت اللجنة المنظمة أن اقامة المؤتمر بأنه حدث عظيم يقام على أرض محافظة البحيره، وتطرقت اللجنة بأهمية التسلح بالعلم، والإستعداد لدخول البحيره لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والإنتظار لإعتماد 4 أماكن من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية.

وطالبت اللجنة المنظمة الجميع بالعمل والإجتهاد لننال جميعا رضاء الله ورضاء المريض على الخدمات الطبية المقدمة له،

وتم تشكيل اللجنه المنظمه للملتقى من الدكتور سعد جاب الله استشارى جراحات العظام والدكتور هانى الدكر استشارى جراحات العظام والدكتور محمد قرقور استشارى جراحات العظام.

وأشارت اللجنة المنظمة أن أطباء العظام لهم اليد العليا فى رفع مكانة مديرية الصحة بالبحيره فى جراحة العظام فى الفترة الأخيرة بالنسبة للمبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، حيث جاءت محافظة البحيره فى المرتبة الأولى بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة فى التدخلات الجراحية الخاصة بالعظام للقضاء على قوائم الإنتظار، من خلال مستشفيات رشيد والدكتور حمدى الطباخ بأبوحمص، وبأن هناك ثلاثة من مديرى المستشفيات بمديرية الصحة من أطباء العظام ( حمدى الطباخ وغرب النوبارية وحوش عيسى .