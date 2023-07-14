سفيرة البحرين بالقاهرة: الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات مع مصر

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية أن الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات البحرينية المصرية، وأن لمصر دورًا بارزًا في إثراء الحراك الثقافي بمملكة البحرين.



جاء ذلك خلال لقاء السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن السفارة البحرينية بالقاهرة.



وأشادت السفيرة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتواصل الثقافي خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في إثراء الأنشطة الثقافية بين البلدين الشقيقين.



من جانبها، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني السفيرة فوزية زينل على تعيينها سفيرة لبلادها لدى مصر، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، مثمنة عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين على مستوى الحكومات والشعوب، مشيرة إلى ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في كافة المجالات الإبداعية بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

