قد اعذر من أنذر.. بوتين يلعب باليويو النووي فوق رؤوس الناتو

انعقدت امس قمة الناتو فى ليتوانيا من أجلا لنظر فى عضوية اوكرانيا والسويد فى خلف الناتو وإقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا من أجل مواجهة القوات الروسية فى الحرب الدائرة على الأراضى الإوكرانية ومن بين هذه الاسلحة القنابل العنقودية التى قربت على النفاذ وستتولى الولايات المتحدة هذا الامداد بالاضافة الى صواريخ طويلة المدى من فرنسا. وما كان من روسيا الا ان ردت على هذه الاستعراضات بأنها تقود الجميع الى شفا حرب ذات أبعاد وآثار خطيرة على أوروبا كلها قد تكون نووية او ماشابه دمار هذا النوع من الأسلحة.

ومن هذا المنطلق قام فنان الكاريكاتير البرتغالى فاسكو جارجيلو برسم هذا العمل الذى يعبر عن مدى سيطرة الرءيس الروسى على حلف الناتو جميعا ولعبه وتهديده بالقوة النووية الضخمة التى تملكها روسيا كلعبة اليويو متى واين يشاء.

ومن المستغرب ان هذا الكاريكاتير رسمه الفنان البرتغالى حاصد الجواءز العالمية فى نفس التوقيت والاجتماع للناتو العمل الماضى والذى يؤول الى نفس النتيجة باستمرار سيطرة روسيا النووية بحكم عدة عوامل عسكرية وتكتيكية وجغرافية أيضا. ولم يتغير سوى اعلان الإمدادات العسكرية الجديدة مع تحفظ واعلان المانيا لمخاوفها الواقعية من انجرار أوروبا الى حرب عالمية جديدة.