رحلات اليوم الواحد..

إقبال كثيف من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات المجاورة "رحلات اليوم الواحد" هروبا من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفرالشيخ، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ والاستمتاع بمياه البحر المتوسط وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، وتهيب رئاسة المدينة بالمصطافين الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة.