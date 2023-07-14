رياضة الشرقية تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة بالشرقية، أن المشروع يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر الشرقاوية لجميع الفئات العمرية (رجال، وسيدات، وأطفال) ، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من: مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، منوها بأنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين بالمديرية، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات، وأقماع، ووسائل رياضية.

وأشار الدكتور احمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية، ينفذ كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحا بأماكن مختلفة داخل المحافظة منها ( الزقازيق ، الابراهيميه ، الحسينية ، العاشر من رمضان)، بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة ، لحثهم على الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.