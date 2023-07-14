أسعار السمك في الأسواق اليوم الجمعة
تختلف أسعار الأسماك بالأسوق من منطقة لأخرى، وأيضًا حسب كل نوعه، إذ تتعدد أنواع الأسماك وأشكالها وألوانها.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الأسماك بالأسواق.
أسعار السمك اليوم
البلطي:- من 61 لـ 70 جنيهات.
بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيها.
فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.
قشر بياض:- من 85 لـ 115 جنيه.
بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.
بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيها.
قراميط- شيلان:- من 20 لـ 40 جنيها.
ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيها.
مكرونة سويسي:- من 70 لـ 110 جنيها.
مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيها.
سبيط- كاليماري- سابيا:- من 170 لـ 280 جنيها.
قرش:- من 30 لـ 50 جنيها.
كابوريا:- من 40 لـ 190 جنيها.
مرجان:- من 40 لـ 55 جنيها.
مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيها.
بربون:- من 40 لـ 65 جنيها.
بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيها.
دنيس:- من 100 لـ 160 جنيها.
جمبري:- من 180 لـ 300 جنيها.
جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيها.
بوري:- من 80 لـ 110 جنيه.
شعور:- من 30 لـ 50 جنيها.
وقار:- من 65 لـ 135 جنيها.
قاروص:- من 60 لـ 140 جنيها.
سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيها.
ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيها.