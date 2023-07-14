هاجر أحمد بالثوب الأبيض في أحضان زوجها

اعتادت الفنانة الشابة هاجر أحمد بمشاركة متابعيها أدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها التي تتسم بالبساطة والنعمومة دون تكلف وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وتألقت هاجر أحمد خلال عطلتها الصيفية في أحد الشواطئ البحرية بإطلالة صافية باللون الأبيض الناصع حيث ارتدت فستان طويل فضفاض ابيض اللون لتنسق إطلالتها مع زوجها التي تجمعهم مشاعر الحب والاطمئنان بشكل دائم.

واختارت البساطة في تسريحة خصلات شعرها الأسود المموج وارتدت نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها العفوية ظهرها بلسمات هادئة من المكياج الترابي ولون البينك في الشفاه.

هاجر أحمد



هاجر أحمد جاد ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في عام 2013، بمسلسل ألف سلامة.

وشاركت هاجر احمد في العديد من الأعمال الفنية والدرامية التي نالت اعجاب جمهورها فمن اشهرها:-

الأفلام

2018: شهر عسل

2022: زومبي

المسلسلات

2013: ألف سلامة

2014: كيد الحموات

2016: نوايا بريئة

2016: المغني

2017: هذا المساء

2018: نسر الصعيد

2018: كأنه إمبارح

2018: رسايل

2018: ربع رومي

2018: الرحلة

2019: هوجان

2019: نصيبي وقسمتك 3

2019: حدوتة مرة

2019: كارمن

2019: كوكب آخر

2020: طلقتك نفسي

2020: ضربة معلم

2020: حكايات بنات ج4

2020: حكايات بنات ج5

2020: النهاية

2020: الأخ الكبير

2021: وكل ما نفترق

2021: إلا أنا 2

2021: أحسن أب