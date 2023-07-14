عاجل
ننشر تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري للمصيفين.. سافر إلى الإسكندرية بقطارات التالجو الفاخرة " ننشر المواعيد والأسعار" موجة الحر.. ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 44
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هاجر أحمد بالثوب الأبيض في أحضان زوجها

هاجر أحمد
هاجر أحمد

اعتادت الفنانة الشابة هاجر أحمد بمشاركة متابعيها أدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها التي تتسم بالبساطة والنعمومة دون تكلف وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.                 

وتألقت هاجر أحمد خلال عطلتها الصيفية في أحد الشواطئ البحرية بإطلالة صافية باللون الأبيض الناصع حيث ارتدت فستان طويل فضفاض ابيض اللون لتنسق إطلالتها مع زوجها التي تجمعهم  مشاعر الحب والاطمئنان بشكل دائم.       

واختارت البساطة في تسريحة خصلات شعرها الأسود المموج وارتدت نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها العفوية ظهرها بلسمات هادئة من المكياج الترابي ولون البينك في الشفاه.
هاجر أحمد 


هاجر أحمد جاد ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في عام 2013، بمسلسل ألف سلامة.
وشاركت هاجر احمد في العديد من الأعمال الفنية والدرامية التي نالت اعجاب جمهورها فمن اشهرها:-
الأفلام
2018: شهر عسل
2022: زومبي
المسلسلات
2013: ألف سلامة
2014: كيد الحموات
2016: نوايا بريئة
2016: المغني
2017: هذا المساء
2018: نسر الصعيد
2018: كأنه إمبارح
2018: رسايل
2018: ربع رومي
2018: الرحلة
2019: هوجان
2019: نصيبي وقسمتك 3
2019: حدوتة مرة
2019: كارمن
2019: كوكب آخر
2020: طلقتك نفسي
2020: ضربة معلم
2020: حكايات بنات ج4
2020: حكايات بنات ج5
2020: النهاية
2020: الأخ الكبير
2021: وكل ما نفترق
2021: إلا أنا 2
2021: أحسن أب

 

مواد متعلقة

هاجر أحمد تعتمد موضة الكاجوال بشوارع لندن

هاجر أحمد تجمع بين الأناقة والجمال بالكاجوال

هاجر أحمد في أحدث ظهور ساحرة بالكاجوال

المخمل يبرز أناقة هاجر أحمد
الجريدة الورقية