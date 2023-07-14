تفاصيل إنهاء حياة صاحب مقهى إفريقي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل صاحب مقهى إفريقي بدائرة قسم شرطة البساتين والقبض على المتهم بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض "سكين".

تحصل عليها من داخل المقهى محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم.‎

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.