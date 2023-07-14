شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الإعلان عن ارتفاع درجات الحراة هذا الأسبوع.

حالة الطقس اليوم الجمعة

تشهد البلاد اليوم الجمعة طقسًا مشمسًا معتدلًا صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

الطقس

نشاط للرياح

وأضافت هيئة الأرصاد أن ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وبحسب بيان الأرصاد فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وأكدت الأرصاد أن الملاحة البحرية بالنسبة لحالة البحر المتوسط استقرت وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1,25 إلى 1,57 متر والرياح السطحية شمالية غربية، حيث أنها معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 36 ، الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 36، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 23

مطروح العظمى 28، الصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 28

الغردقة العظمى 35، الصغرى 25

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40، الصغرى 26

قنا العظمى 42، الصغرى 27

الأقصر العظمى 43، الصغرى 28

أسوان العظمى 43، الصغرى 29