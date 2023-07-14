عارض الأزياء ناصر صالح الغافري "نموذج" مؤثر ينافس المشاهير ويسعى للعالمية

يتمتع عارض الأزياء ناصر صالح الغافري بشخصية قوية وقيادية ومؤثرة، وذات خلفية ثقافية واسعة، ولديه القدرة على التأثير على أكبر عدد ممكن من الناس من خلال صفحته وحسابه الخاص، ويصفه متابعيه بأنه شاب طموح ظهر تدريجياً على وسائل التواصل الاجتماعي وتحول فجأة من شخص عادي إلى أيقونة “امتياز وابتسامة”.

عارض الأزياء ناصر صالح الغافري

قال عارض الأزياء ناصر صالح الغافري : “إذا كنت تريد أن يتم قبولك من قبل الناس ، فكن سفيرًا لبلدك ، ابتسم عندما تظهر أمام الناس وتترك هذه الابتسامة تنتشر بينهم ، فأنت تصبح شخصًا إيجابيًا يمكنه إحداث التأثير المنشود”.

ويؤكد ناصر صالح الغافري أن “المؤثر” أيا كان “فنان” أو “عارض أزياء”، كلما اشتهر وتزايد عدد المتابعين لديه، زادت مسؤوليته في نشر الحب والفرح وقيم التسامح الكبير.

عارض الأزياء ناصر صالح الغافري

جدير بالذكر إن ناصر صالح الغافري عارض أزياء يتطلع إلى العالمية ويثير ليصبح أحد أشهر عارضي الأزياء في العالم، وعمل كإعلامي وإعلاني لعدة علامات تجارية عالمية ، ولديه الآلاف من المتابعين على إنستجرام ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ، ويحترمه معجبوه كثيرًا، وذلك واضح في ردود أفعالهم.



وأبدى المراقبون والنقاد إعجابهم الشديد باختيارات عمر علي دياب من الأزياء والموضة، وأكدوا أنه سيصبح من عارضي الأزياء حيث يرون أن أسلوبه مختلف ومميّز، فقد رسمه لنفسه منذ أن قرر عالم الشهرة والأضواء بنمط مميز خاص به، ويهتمون باختياراته في مختلف المجالات، سواء كانت الموضة أو الجمال أو السفر أو أسلوب الحياة

بالإضافة إلى انتقاله من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع حيث زار عدد من الدول بالزي العماني، مثل مصر وإيران والبوسنة وسريلانكا، ويقول: "حين أتجول بالجلباب، يسألني الجميع عن أصل الزي وتاريخ البلد الذي أنتمي إليه".

أهم الأماكن الأثرية في عمان

تتسم عمان بالعديد من الأماكن الأثرية إذ يرجع تاريخ “جبل القلعة” إلى قبل آلاف الأعوام، ويوجد به بقايا معبد هرقل وتاريخبنائه إلى عام 166 قبل الميلاد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على متحف الآثار الأردني.