موعد انطلاق بطولة الدوري الأفريقي الجديدة بمشاركة الأهلي

أوضح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة الدوري الأفريقي الجديدة، التي تتكوَّن من ثمانية أندية، ستنطلق 20 أكتوبر المقبل، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي “كاف” في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

تقليل عدد الفريق المشاركة في الدوري الأفريقي الجديد

وتقلَّص عدد الفرق المشاركة في المسابقة بشكل كبير عن الاقتراح الأصلي، المكوَّن من 24 فريقًا.

وستجري بطولة الدوري الأفريقي الجديدة بالتزامن مع دوري أبطال إفريقيا للفائزين بالدوري المحلي في جميع أنحاء القارة، ولن تكون بديلًا لها.

وقال إنفانتينو للوفود التي حضرت الجمعية العمومية في كوت ديفوار: “ستضم بطولة الدوري الأفريقي الجديدة ثمانية أندية كبرى، ويتبعها في المستقبل نسخة أكبر. علينا الاستثمار في أندية كرة القدم الإفريقية، وكذلك في كرة القدم للمنتخبات الوطنية”.

ولا يُعرف الكثير عن البطولة قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من موعد انطلاقها، إذ لم يكشف “كاف” رسميًّا عن الأندية المشاركة حتى أمس الخميس.

وستكون الأندية الثمانية المشاركة في البطولة، هي ماميلودي صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، المملوك لعائلة باتريس موتسيبي، رئيس “كاف”، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية، والأهلي المصري، والحرية الغيني، والوداد البيضاوي المغربي، وسيمبا التنزاني، والترجي التونسي.

يذكر أن أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” تغيير مسمي بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولي بعد طلب الاتحاد الأوروبي .

وقال موتسيبي : النسخة الأولي من دوري السوبر الإفريقي تطلق يوم 21 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية علي ان يكون نسختها المستقبلية أكبر وبمشاركة عدد أكبر من الأندية.

وأضاف : سيتم تغيير إسم بطولة دوري السوبر الإفريقي الي الدوري الإفريقي بسبب رغبة أوروبا في نسيان مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي قاضه نادي ريال مدريد وتم الاتفاق علي إلغاء المشروع .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل موعد انطلاق قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان مقررًا أن تنطلق قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتم تأجيل موعد القرعة لمدة 30 دقيقة، بسبب بعض المشاكل التقنية الخاصة بعملية القرعة.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بالقرعة المؤهلة للمونديال.