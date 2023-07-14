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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يرحب بنتائج قمة دول جوار السودان ويشيد بدور مصر

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

 

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في القاهرة، مشيدا في الوقت ذاته بالبيان الختامي للقمة والذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى الحفاظ على الدولة السودانية ووقف نزيف الدم السوداني، مثمنا توقيت انعقاد هذه القمة، ومشددا على أن دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذه القمة الهامة فى هذا التوقيت المناسب والمحوري، يعكس دور مصر الريادي والمحوري في التعامل مع الأزمات التي تحدق بالمنطقة وخاصة الأزمة السودانية الراهنة والتي تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف بين الجميع للخروج من هذا النفق المظلم .

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، متطلعا أن تساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة الراهنة ووقف الصراع الدائر في السودان بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مقدرات ووحدة الدولة السودانية.

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