«التنظيم والإدارة»: إخطار موظفى العاصمة الإدارية لسداد مبالغ الوحدات السكنية

يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، الذين خصصت لهم وحدات سكنية بحى زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة، وتسلم وحداتهم السكنية، فى إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالعاصمة الجديدة.

وحسب بيان صادر عن الجهاز، صباح أمس، فإن للمستفيدين من وحدات المرحلة الأولى قسموا على عدة مجموعات، حيث أرسلت الرسائل للمجموعة الأولى التى شملت الموظفين فى أدنى الدرجات والمستويات الوظيفية (من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية) يوم ٢٣ يونيو الماضى، ووفقاً لبيانات بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية يتم السداد والتسليم طبقاً لتوقيتات وجداول زمنية موضوعة.

يأتى ذلك فى إطار الحوافز التى قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، التى تمنح الحق للموظف المنتقل فى الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدى يصرف شهرياً، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر.. كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية.