ضبط القاضي الشرعي لتنظيم داعش بالعراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، إلقاء القبض على "أبو جمال" الذي شغل منصب "القاضي الشرعي" في صفوف تنظيم "داعش"، وفق روسيا اليوم.

وقال الجهاز في بيان "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وتعقب في أكثر من دولة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الإرهابي عكاب حمد نجرس دلي المكنى "أبو جمال" أمير قاطع الشرقاط وجزيرة الحضر وجبال مخمور في محافظة صلاح الدين، والذي كان يشغل منصب "القاضي الشرعي العام لولاية دجلة".

وأضاف الجهاز أن "أبو جمال" أصدر الكثير من الفتاوى التي تحرض على استهداف القوات الأمنية والمتعاونين معها.

وأشار إلى أن المعتقل هرب إلى الأراضي السورية في العام 2017 وتنقل في المناطق التي تقع ضمن سيطرة "داعش" هناك.

وأوضح أنه وفي العام 2023 عاد متسللا الى الأراضي العراقية بتوجيه من قيادة التنظيم.

ونوه جهاز المخابرات العراقي إلى أنه ألقى القبض على "القاضي الشرعي العام لـ"داعش" بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية بناء على أمر قضائي، وتم التعامل معه أصوليا.