مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

يتبقى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 4 مباريات في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 78 نقطة ويقدم الأهلي موسما استثنائيا بعدم تلقى هزيمة في الموسم الحالي حتى الأن.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي لديه 4 مباريات في الدوري المصري أمام المقاولون وحرس الحدود وبيراميدز والمصري.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة يوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي مع المقاولون العرب ثم يواجه حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر ذاته ويواجه بيراميدز يوم 23 ثم يختتم مبارياته بمواجهة المصري يوم 26 من الشهر الجاري..

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم بعد الرباعية المستحقة التي حققها في شباك الزمالك في القمة التي حملت الرقم 126.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

حسم الفريق الأحمر المباراة في شوطها الأول بعد تسجيله ثلاثة أهداف بينما حاول الزمالك في استعادة توازنه في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في هز شباك الأهلي سوى مرة واحدة فقط.

افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة من تسديدة قوية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة 36 من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز علي معلول تقدم الأهلي بتسجيله هدف ثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينهي الأحمر الشوط الأول متفوقا بثلاثية مستحقة على الأبيض.

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو 4 تغييرات مع بداية الشوط الثاني منحت الزمالك أفضلية واضحة في الشوط الثاني حيث غادر محمودعبدالرازق شيكابالا وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر ونيمار، بينما شارك عمر جابر وعمرو السيسي وأشرف روقا ومحمد طارق.

سجل أحمد زيزو هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما رجع محمود البنا إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من جانب دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف محمد شريف هدفا رابعا لينهي آمال الزمالك في العودة بالنتيجة ويحسم الأهلي القمة التي تحمل رقم 126.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.