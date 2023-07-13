ربيعة: جماهير الأهلي كلمة السر في تحقيق العلامة الكاملة

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق العلامة الكاملة في الدوري بالموسم الحالي، وأن جمهور المارد الاحمر هو كلمة السر في التتويج مؤخرًا بقلب الدوري الممتاز، وكلل اللاعبون جهودهم على مدار موسم ‏كامل.‏

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الأهلي حقق العلامة الكاملة هذا الموسم.. والجماهير كلمة السر

وأضاف رامي ربيعة: "شهد الموسم الحالي العديد من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي، وكان لاعبو الفريق على قدر التحدي ونجحوا في النهاية بتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع البطولات التي شارك بها الفريق".

أكد رامي ربيعة أن هدف الفريق قبل مباراة الزمالك اليوم هو تحقيق الانتصار قبل نهاية موسم شاق بكل تأكيد، لتتويج المجهودات.

شدد رامي ربيعة على أن لاعبي الأهلي والزمالك تربطهم علاقة صداقة قوية، وأن هناك حديثًا مستمرًا بينهم.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته: "بالتأكيد جمهور الأهلي هو دائمًا كلمة السر في التتويج ‏بالبطولات، وكان جماهير القطبين مثالًا رائعًا اليوم من خلال التشجيع ‏المثالي دون الخروج عن النص.".

افتتح التسجيل في مباراة اليوم حسين الشحات في الدقيقة 2 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم سجل علي معلول في الدقيقة 46، ويقلص زيزو الفارق بإضافة الهدف الاول للأبيض في الدقيقة 68، ويختتم محمد شريف التهديف بإضافة الرابع في الدقيقة 94.

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