حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك (صور)

حصل حسين الشحات لاعب النادي الاهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المارد الاحمر أمام الزمالك، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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حسين الشحات أفضل لاعب في قمة الأهلي والزمالك

سجل حسين الشحات هدفين في فوز النادي الاهلي على الزمالك، وجاءت أهداف اللاهب في الدقيقة 2 وفي الدقيقة 36 حيث اللاعب أول هدفين للمارد الأحمر أمم الأبيض في ليلة الخميس.

حسين الشحات

حسين الشحات

من أبرز مشاهد القمة بين قطبي الكرة المصرية هي الروح الرياضية العالية التي جمعت بين لاعبي الفريقين، على عكس ما شاهده الجميع في أخر ثلاثة مباريات.

افتتح التسجيل في مباراة الاهلي والزمالك اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 2 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للاحمر والثاني الشخصي له في الدقيقة 36، وعزز علي معلول تقدم فريقه على الفارس الأبيض في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد سيد زيزو الهدف الاول وتقلق الفارق لنادي الزمالك في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء، واختتم محمد شريف التهديف في اللقاء بإضافة الرابع للاهلي في الدقيقة 94.

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