روسيا: توريدات الأسلحة الغربية لن تُفيد أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من الدبابات السوفيتية الصنع، مُعتبرًا أن توريدات الأسلحة الغربية "لن تُفيد أوكرانيا"، بل ستُفاقم النزاع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24": "بوسعي القول إن العسكريين الأوكرانيين كثيرا ما يرفضون ركوب تلك الدبابات، لأنها الهدف الأول لشبابنا، ويتم تدميرها بالدرجة الأولى في ميدان القتال".

وتابع: "وهي تحترق مثل كل الدبابات الأخرى، وحتى أكثر من الأخرى، "تي 72" المعروفة السوفيتية الصنع".

وأشار بوتين إلى أنه "حتى مساء أمس تم تدمير 311 دبابة اعتبارا من 4 يونيو، وجزء كبير منها، أي الثلث على الأقل من صنع غربي، بما فيها من نوع "ليوبارد".

تدمير 311 دبابة مُنذ 4 يونيو:

من ناحية أخرى، كشف بوتين أنه "تم تدمير 311 دبابة منذ 4 يونيو فقط"، موضحا أن جزءا كبيرا منها، على الأقل ثلثها من الإنتاج الغربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى من طراز ATACMS إلى كييف، مشيرا إلى أن تأمين قذائف المدفعية تعتبر بالنسبة له حاليا "الأمر الأهم".

من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.