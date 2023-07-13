عاجل
محمد هنيدي يكشف سر ابتعاد زوجته وأبنائه بعيدًا عن الأضواء.. فيديو محمد هنيدي عن ارتباطه بفتاة كينية.. علاقة انتهت بشكل مأساوي (فيديو) روسيا تُهاجم فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك (صور)
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: توريدات الأسلحة الغربية لن تُفيد أوكرانيا

بوتين
بوتين

أكد  الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من الدبابات السوفيتية الصنع، مُعتبرًا أن توريدات الأسلحة الغربية "لن تُفيد أوكرانيا"، بل ستُفاقم النزاع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24": "بوسعي القول إن العسكريين الأوكرانيين كثيرا ما يرفضون ركوب تلك الدبابات، لأنها الهدف الأول لشبابنا، ويتم تدميرها بالدرجة الأولى في ميدان القتال".

وتابع: "وهي تحترق مثل كل الدبابات الأخرى، وحتى أكثر من الأخرى، "تي 72" المعروفة السوفيتية الصنع".

وأشار بوتين إلى أنه "حتى مساء أمس تم تدمير 311 دبابة اعتبارا من 4 يونيو، وجزء كبير منها، أي الثلث على الأقل من صنع غربي، بما فيها من نوع "ليوبارد".

تدمير 311 دبابة مُنذ 4 يونيو:

من ناحية أخرى، كشف بوتين أنه "تم تدمير 311 دبابة منذ 4 يونيو فقط"، موضحا أن جزءا كبيرا منها، على الأقل ثلثها من الإنتاج الغربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يزال يدرس إمكانيات إرسال الصواريخ بعيدة المدى من طراز ATACMS إلى كييف، مشيرا إلى أن تأمين قذائف المدفعية تعتبر بالنسبة له حاليا "الأمر الأهم".

من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرّحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.

مواد متعلقة

روسيا تسخر من إغلاق التحقيق في قضية الكوكايين بالبيت الأبيض

روسيا تُوضح موقفها من مُناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بوتين: روسيا ستُفكر في تمديد صفقة الحبوب

روسيا.. حملة اعتقالات كبيرة في صفوف ضباط الجيش

روسيا تُهاجم أمريكا بسبب الذخائر العنقودية.. مُجرمة حرب

ميدفيديف يُحذر: روسيا والناتو على شفا الحرب
الجريدة الورقية