عبدلله عمرو دياب يقتحم عالم الموسيقي والجمهور: "ربنا يحفظه يا هضبة"

أثار المطرب الكبير عمرو دياب "الهضبة" جدلًا واسعًا، بعد حالة من تشويق رواد السوشيال ميديا أحدث أغنياته "ياليل" برفقة ابنه عبدالله في أول أغنية تجمعهما، مما أشعل ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب برفقة ابنه

عمرو دياب يسيطر علي الساحة الفنية برفقة ابنه:

طرح عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة الفنية منذ فترة، إذْ إن الأغنية تتبلور حول تجربة موسيقية جديدة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، يغني نجله عبدالله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي:

عقب ساعة فقط من طرح الأغنية تصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي Twitter، أغنية "ياليل" من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب برفقة ابنه

تعليقات الجمهور علي أغنية "ياليل":

انهالت الكثير من تعليقات الجمهور الإيجابية ومنها: "مش ممكن علي الجمال ربنا يحفظهولك ياهضبة، بصراحة الهضبة عمرو دياب وعبدالله عاملين شغل عالي اوي اوي، رهيبه قسم بالله اناعنيا دمعت".

عمرو دياب

أغنية قولي اسمى:

من ناحية أخري، يذكر أن المطرب عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "قولي اسمي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت ترتيب الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقي.

أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدًا في صول تاون بالساحل الشمالي، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ جميع التذاكر عقب طرحها بساعات قليلة.