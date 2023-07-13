وكيل صحة الشرقية يُهنيء الأخوة الأقباط بعيد الرسل

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأخوة الزملاء الأقباط بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بعيد الآباء الرسل الاطهار، وحرص العاملون بالمديرية على أخذ الصور التذكارية مع وكيل الوزارة بهذه المناسبة السعيدة.

ومن جانبهم أعرب العاملون من الأخوة الأقباط عن إمتنانهم لوكيل الوزارة والزملاء العاملين بالديوان لتهنئتهم بعيد الرسل، مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل على رفع رايته وتقدمه وإزدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.

ودعا وكيل الوزارة، المولي عز وجل أن يحفظ مصر بأبنائها مسلمين ومسيحيين في أمن وأمان وتأخي ومحبة يد واحدة في وطن واحد، وكل عام وجميع الأخوة الأقباط والمصريين جميعاً بصحة وخير، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.